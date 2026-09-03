Тело Ратко Младича доставят из Гааги в Сербию вечером 3 сентября

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Тело бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича забрали из Гааги, в ближайшее время его доставят в Белград. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

"Насколько мне известно, тело уже забрали, и оно должно прибыть в Сербию поздно вечером", – цитирует его RT, ссылаясь на Радио и телевидение Сербии.

Глава государства также отметил, что подробности о прощании с генералом объявит его семья. По словам Вучича, похороны Младича посетят десятки тысяч человек.

Младич скончался в тюрьме в Гааге на 85-м году жизни 27 августа. Здоровье генерала резко ухудшилось 10 апреля. Он перенес легкий инсульт, затем еще один.

Председатель правящей партии Республики Сербской Милорад Додик назвал уход Младича из жизни умышленным убийством. Он подчеркнул, что о состоянии здоровья генерала было известно заранее.

Власти Нидерландов заявили, что не будут проводить уголовное расследование смерти Младича, а также вскрытие его тела. При этом трибунал проведет внутреннюю проверку обстоятельств случившегося.

