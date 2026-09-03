Page Six: Ариана Гранде намекнула на серьезность отношений с Рики Альваресом

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Певица Ариана Гранде намекнула на серьезные планы в отношениях с Рики Альваресом, изменив текст своей песни thank u, next на финальном концерте тура Eternal Sunshine. Об этом сообщает Page Six.

Во время выступления в Лондоне певица вместо оригинальной строки "Now I listen and laugh" ("Теперь я слушаю и смеюсь". – Прим. ред.) исполнила: "Wrote some songs about Ricky / I’m tryna make him my last" ("Написала несколько песен о Рики / Пытаюсь сделать его своим последним. – Прим. ред.).

Это не первый раз, когда Гранде меняет слова композиции, связанные с Альваресом. На концерте в Бруклине в июле она спела: "We always find our way back" ("Мы всегда находим путь друг к другу". – Прим. ред.).

Гранде и Альварес встречались с 2015 по 2016 год. Слухи об их возобновившемся романе появились в июне, а уже в июле они подтвердились. Певица также сделала парную татуировку с Альваресом.

Ранее певица объявила паузу от публичной деятельности после завершения тура Eternal Sunshine. Пристальное внимание поклонников исполнительница обратила на себя после выхода альбома Petal 31 июля. Пользователи соцсетей предположили, что у Гранде проблемы со здоровьем, однако позднее певица самостоятельно отвергла догадки.