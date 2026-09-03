Международные резервы России за неделю выросли на 13 млрд долларов

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Международные резервы России за неделю увеличились на 13 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 28 августа 2026 года составили 774,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 13 миллиардов, или на 1,7%, в основном из-за положительной переоценки", – говорится в документах.

При этом, по данным на 21 августа, объем резервов составлял 761,2 миллиарда долларов.

Ранее регулятор продлил ограничения на операции с наличной валютой, действующие из-за санкций. Это касается как физических, так и юридических лиц. Для граждан, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, продолжит действовать лимит на снятие наличных. Сумма не может превышать остаток средств на 00:00 указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалента в евро.