Астроном Турилов: москвичи смогут увидеть три звездопада осенью-2026

Фото: NASA

Осенью москвичи смогут наблюдать в небе метеорные потоки эпсилон-Персеиды, Дракониды и Ориониды. Об этом Москве 24 рассказал лектор Московского планетария Ярослав Турилов.

Он отметил, что первый осенний звездопад, который называется эпсилон-Персеиды, начнется уже 5 сентября и продолжится до 21-го числа.

"Однако его максимум ожидается в ночь с 9-го на 10-е. В это время можно будет наблюдать до 8 метеоров в час. Конечно, это не сравнить с августовскими Персеидами, дающими порядка 120 метеоров. Зато условия для наблюдения достаточно благоприятные: темнеет рано, к тому же все будет происходить в канун новолуния, поэтому лунный свет сильно не помешает", – отметил астроном.

Радиантом потока является созвездие Персея, которое в сентябре находится в восточной части неба. Именно из него метеоры будут как бы "вылетать" и "расходиться" по всему небосклону.





Ярослав Турилов лектор Московского планетария Октябрь порадует сразу двумя метеорными потоками. Самый интересный – Ориониды – начнется 2-го числа и будет действовать до 7 ноября. Пик активности ожидается в ночь с 21 на 22 октября. Можно будет увидеть больше 20 метеоров в час.

Эксперт добавил, что в это время наблюдениям может немного мешать засветка от Луны, которая будет расти и сиять достаточно ярко. Поэтому искать звезды лучше всего в предрассветные часы, когда спутник опустится ближе к горизонту. Смотреть следует в южную часть неба, где расположен радиант – созвездие Ориона.

"Второй звездопад называется Дракониды. Он будет действовать с 6 по 10 октября. Максимум же придется на 8-е число, когда можно будет наблюдать до 8 метеоров в час", – рассказал Турилов.

Радиантом потока является созвездие Дракона, которое хорошо видно ночью, потому что оно расположено высоко над линией горизонта. Искать его надо в северной части неба.

Несомненный плюс метеорных потоков состоит в том, что их можно наблюдать невооруженным глазом. Однако важно, чтобы погода была безоблачной и не мешала засветка большого города. Поэтому лучше уехать туда, где нет больших рекламных щитов и уличных фонарей, напомнил астроном.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что 2 августа 2027 года произойдет солнечное затмение. Оно уникально тем, что будет длиться 6 минут 23 секунды. Это очень долго: в целом максимальное время – 7,5 минуты, дольше не бывает.

