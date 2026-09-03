03 сентября, 18:06Происшествия
1 человек погиб и 5 пострадали при ударе ВСУ по автобусу в ДНР
Фото: MAX/"Приходько РИК"
1 человек погиб и 5 пострадали после удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки (ДНР). Об этом заявил глава администрации городского округа Иван Приходько.
Он подчеркнул, что удар был целенаправленным. В результате ЧП автобус был полностью уничтожен.
Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Ранее украинские военные ударили беспилотниками по детскому саду "Калинка" и школе в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области.
Из-за удара были повреждены кровля, остекление и межпотолочное перекрытие. Однако в результате случившегося никто не пострадал.