1 человек погиб и 5 пострадали при ударе ВСУ по автобусу в ДНР

Фото: MAX/"Приходько РИК"

1 человек погиб и 5 пострадали после удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки (ДНР). Об этом заявил глава администрации городского округа Иван Приходько.

Он подчеркнул, что удар был целенаправленным. В результате ЧП автобус был полностью уничтожен.

Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее украинские военные ударили беспилотниками по детскому саду "Калинка" и школе в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области.

Из-за удара были повреждены кровля, остекление и межпотолочное перекрытие. Однако в результате случившегося никто не пострадал.

