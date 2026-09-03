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03 сентября, 18:13

Мэр Москвы

Собянин: московские коммунальщики обновили пять школ в Донецке и Луганске

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные коммунальщики обновили пять учебных заведений в Луганске и Донецке в 2026 году. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что все здания отремонтировали по московским стандартам создания современной образовательной среды.

В Луганске, в частности, реконструированы две школы и гимназия. Обновлены их фасады и кровля, кабинеты и инженерные системы, а также прилегающие территории.

В Донецке отремонтировали школу, которая была повреждена от обстрелов. Там заменены кровля, перекрытия, двери и окна, обновлены инженерные системы. Кроме того, в здании появились новые классы. Двор благоустроен.

Во второй школе обновлены фасад, окна, инженерные и слаботочные системы, приведена в порядок прилегающая территория.

Градоначальник напомнил, что с 2022 года московские коммунальщики привели в порядок еще десятки школ Донецка и Луганска. Особое внимание они уделили пищеблокам, где не только провели ремонт, но и установили новейшую технику.

Ранее в Луганске открылся новый корпус детской музыкальной школы, построенный при содействии Москвы. Там появились кабинеты и актовый зал. Кроме того, город посещают столичные эксперты, которые проводят мастер-классы для учащихся.

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