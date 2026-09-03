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03 сентября, 17:18

Культура

Сын Высоцкого опроверг слухи о продаже квартиры актера на Тверской-Ямской улице

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

Сообщения о продаже квартиры, якобы принадлежавшей актеру, поэту и певцу Владимиру Высоцкому, некорректны: ни он сам, ни его близкие никогда не жили на 1-й Тверской-Ямской улице. Об этом ТАСС заявил сын артиста, режиссер Никита Высоцкий.

Он подчеркнул, что новости о распродаже имущества Высоцкого также не соответствуют действительности. По словам режиссера, его уже "замучили звонками" знакомые, которые прочитали в СМИ, что он распродает отцовское имущество.

"Знакомые говорят, что я опустился, распродаю отцовское имущество, но это неправда", – подчеркнул Высоцкий.

По информации, появившейся ранее в СМИ, сын Высоцкого продает квартиру на 1‑й Тверской‑Ямской в центре Москвы, где поэт якобы долгое время жил и устраивал квартирники. Как писал Mash, жилье имеет площадь 120 "квадратов" и оценивается в 170 миллионов рублей.

Отмечалось, что квартира требует капитального ремонта: там имеются неполадки с отоплением, стояками и вентиляцией, из обстановки сохранился лишь пол, а мебель практически отсутствует. Первоначально ее собирались продать за 150 миллионов рублей, однако позднее стоимость увеличили на 20 миллионов.

Высоцкий уточнил, что у его отца было несколько квартир, но на 1-й Тверской-Ямской он жилье даже никогда не снимал. По его словам, у певца была квартира на Малой Грузинской, дом 28, в которой он как наследник живет до сих пор.

Ранее сообщалось, что режиссер Тимур Бекмамбетов, который покинул Россию, владеет в стране недвижимостью на общую сумму 610 миллионов рублей. Речь идет о трех московских квартирах в центре города.

Две из них находятся в доходном доме Мазинга, расположенном в Малом Знаменском переулке. Здание было построено в 1912 году. В прошлом здесь проживали актер Михаил Астангов, писатель Владимир Гиляровский и другие известные люди. Третья квартира находится на Краснопролетарской улице.

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