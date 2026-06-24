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24 июня, 11:09

Шоу-бизнес

Режиссер Стивен Сигал продает дом на Рублевке со скидкой в 100 млн рублей

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Режиссер, актер, продюсер и сценарист Стивен Сигал продает дом на Рублевке со скидкой в 100 миллионов рублей, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Сейчас участок площадью 15 соток в элитном поселке "Конус" в Усове примерно в 10 километрах от МКАД продается за 650 миллионов рублей, а при торге возможна дополнительная скидка в 50 миллионов. При этом изначально особняк стоил 700 миллионов.

За эту стоимость покупатель получит два дома – основной и гостевой. Площадь главного особняка, выполненного в стиле американской классики, составляет около 500 квадратных метров. Внутри есть не только 7 санузлов и 4 спальни, но и кинотеатр, винная комната и отдельное помещение, в котором можно хранить багаж.

Фото: МАХ/SHOT

В гостевом доме оборудованы баня и сауна, а рядом есть доступ к охраняемой прибрежной зоне.

Согласно данным СМИ, снижение стоимости связано с низким спросом – на объявление никто не откликался уже около полугода.

Ранее Сигал заявлял, что гордится быть русским и что он хочет продолжать работать и жить в России. Он отметил, что главным достоинством россиян является единство и готовность помогать друг другу, и поблагодарил за то, что у него есть возможность быть частью российского общества.

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