Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 100 пунктов впервые с 24 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) в рамках утренней торговой сессии снизился ниже 2 100 пунктов впервые с 24 июля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08:20 индекс потерял 1,78%, опустившись до 2 098,32 пункта. К 08:25 снижение ускорилось: показатель находился на отметке 2 090,68 пункта, что на 2,14% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что экономика России постепенно возвращается к росту. По его словам, слаженная работа правительства и Центробанка позволяет уменьшить последствия для экономики и восстановить денежно-кредитную политику.

Министр уточнил, что источником роста ВВП во втором квартале 2026 года стал не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос.

