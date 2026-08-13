Путин заявил, что крепкий рубль создает проблемы экспортерам

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Укрепление российского рубля создает сложности для экспортно-ориентированных предприятий. Об этом Владимир Путин сказал во время рабочей поездки в Сахалинскую область.

"Для рядового гражданина это хорошо, для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы", – отметил российский лидер.

Путин 13 августа посетил остров Итуруп, где встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Глава региона доложил президенту о снижении доходов предприятий области на фоне укрепления курса рубля.

Ранее Путин заявлял, что в России нет инвестиционной паузы, несмотря на влияние мер по сдерживанию инфляции на деловую активность, и предложил говорить скорее об "инвестиционной сдержанности".

По его словам, такая ситуация связана с макроэкономическими условиями и решениями властей, и борьба с ростом цен неизбежно отражается на темпах роста экономики и инвестициях.