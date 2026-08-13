Депутат Аксаков: карты Visa и Mastercard могут уйти с российского рынка из-за износа

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Карты Visa и Mastercard могут покинуть российский рынок из-за износа, эмитенты уже не обновляют их. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Просто сами Visa и Mastercard изнашиваются, поскольку их не обновляют эмитенты соответствующие, то есть они не дают возможности использовать Visa и Mastercard на территории России, соответственно, спрос на эти карты резко упал", – сказал депутат.

При этом эмитированные карты еще используются, но со временем становятся изношенными. По словам Аксакова, россияне, у которых еще есть Visa или Mastecard могут спокойно перейти на карты "Мир".

Депутат обратил внимание на то, что использование изношенных карт небезопасно. Он добавил, что такие карты не дают возможность проведения транзакции, так как качество проведения соответствующих операций падает. Парламентарий отметил, что сроки ухода Visa и Mastercard из России прогнозировать сложно.

"Я думаю, что я даже не ставил бы сроки ограничения. Поэтому на здоровье, это право людей. Хотят 100 лет пользоваться, пусть 100 лет пользуются. Никто их не ограничивает", – заявил Аксаков.

Ранее сообщалось, что карты платежных систем Visa и Mastercard фактически перестали существовать на российском рынке. Они больше не несут никакой ценности для граждан РФ, так как не работают за рубежом и не поддерживают программы лояльности этих систем.