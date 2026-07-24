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24 июля, 11:00

Экономика

Сбер опроверг сообщения о прекращении обслуживания мультивалютных счетов

Фото: depositphotos/LDProd​

Сбер не прекратит обслуживание клиентов с мультивалютными счетами. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Уведомления, которые получили некоторые клиенты, касались только неактивных валютных карт с нулевыми остатками, которыми держатели длительное время не пользовались. Кроме того, рассылка затронула мультивалютные карты, чей функционал больше не поддерживается банком.

В Сбере подчеркнули, что все средства граждан находятся в сохранности и доступности. Изменения не касаются активных мультивалютных и валютных счетов.

"Приносим извинения, если уведомление вызвало беспокойство или было воспринято неоднозначно", – добавили в Сбербанке.

Ранее СМИ сообщали, что Сбер прекратит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa и Mastercard с 1 сентября. Утверждалось, что в связи с этим банк призвал клиентов закрыть счет карты и перевести остаток на сберегательный счет.

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