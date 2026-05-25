ЦБ: доля Visa и Mastercard в России упала ниже 17%

Доля международных платежных систем в российских платежных операциях опустилась ниже 17%. Об этом заявила на пресс-конференции директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Таким образом, отметила Бакина, присутствие Visa и Mastercard на рынке теряет смысл. По ее словам, карты этих систем больше не выполняют тот функционал, который обеспечивали раньше.

"Эти карты должны уходить с нашего рынка", – заявила она.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что международные платежные системы могут вновь вернуться на российский рынок в ближайшее время. По его словам, иностранные компании утратили значительную долю рынка и будут заинтересованы в восстановлении присутствия.