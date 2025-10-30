Visa зарегистрировала два товарных знака в России

Фото: 123RF.com/lutsenko

Международная платежная система Visa, покинувшая Россию, зарегистрировала в стране два товарных знака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных Роспатента.

Заявка поступила 10 сентября 2024 года от американской корпорации "Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн". Ведомство одобрило регистрацию, действие которой закончится в 2034 году.

Новые товарные знаки могут быть использованы в России для выпуска кредитных карт, дистанционного банковского обслуживания по дебетовым и кредитным счетам, а также для осуществления денежных переводов.

Visa объявила о приостановке своих операций в России в начале марта 2022 года. В феврале 2025-го глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков предположил, что Visa, а также Mastercard могут вернуться в РФ уже в ближайшее время. Парламентарий пояснил, что иностранные фирмы потеряли большой рынок, поэтому будут стремиться войти в него обратно.

Однако в конце июля Банк России начал прорабатывать сроки прекращения обслуживания карт Visa и Mastercard. При этом переход на карты "Мир" будет проходить планомерно, уточняли в регуляторе.