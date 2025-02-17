Депутат Аксаков: Visa и Mastercard могут вернуться в Россию в ближайшее время

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Платежные системы Visa и Mastercard вернутся в Россию в ближайшее время, заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС.

"Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок", – рассказал парламентарий.

Однако это будет гораздо сложнее, так как россияне уже привыкли к новым системам, добавил Аксаков. Национальная система платежных карт (НСПК) показала свою технологичность и эффективность, заключил депутат.

Ранее СМИ сообщали, что в Россию может вернуться японский ретейлер Uniqlo. Конкретных сроков не называлось, но на возвращение крупной компании, по оценкам Минпромторга, может понадобиться до двух лет.

Кроме того, Союз торговых центров России уже направил предложение вернуться в страну в адрес этой и нескольких других ушедших зарубежных фирм, среди них назывались магазины Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

В это же время Кремль пока не получал сигналов о желании западного бизнеса, а также компаний из Южной Кореи и Японии, вернуться в Россию, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

