До 25 зарубежных брендов могут выйти на рынок РФ в 2025 году

Фото: depositphotos/artjazz

В Россию в следующем году может выйти до 25 зарубежных брендов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего директора СORE.XP Марину Малахатько.

"Планы по выходу на российский рынок на текущий момент анонсировали 13 международных брендов, среди них десять игроков, специализирующихся на продаже одежды, обуви и аксессуаров. Семь из 13 планирующих выход в Россию брендов – представители европейских стран", – уточнила эксперт.

При этом она отметила, что в процессе согласования сделок многие партнеры предпочитают соблюдать конфиденциальность. Однако, по ее словам, количество новых имен на отечественном рынке будет соответствовать уровню 2023–2024 годов.

Всего в 2024 году в России первые магазины открыли 22 иностранных бренда. Среди них доля азиатских брендов составила 59%, а европейских – 23%. Покинули же отечественный рынок в текущем году четыре зарубежных бренда.

Ранее стало известно, что российские ТЦ на 100% заместили площади покинувших РФ иностранных брендов. Так, место зарубежных брендов заняли отечественные – их на рынке теперь больше, в том числе по доле площадей, которые они занимают. Это произошло довольно быстро. В 2022 году РФ покинуло свыше 50 иностранных компаний разных категорий, по поводу ТЦ – в основном там были представители fashion-индустрии.