"Известия": торговые центры в РФ полностью заместили площади ушедших зарубежных брендов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские ТЦ на 100% заместили площади покинувших РФ иностранных брендов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на гендиректора брокера торговой недвижимости Алексея Ефимова.

Он рассказал, что место зарубежных брендов заняли отечественные – их на рынке теперь больше, в том числе по доле площадей, которые они занимают. Это произошло довольно быстро, всего лишь за два года, добавил он.

Ефимов напомнил, что в 2022 году РФ покинуло свыше 50 иностранных компаний разных категорий, по поводу ТЦ – в основном там были представители fashion-индустрии. По его мнению, процесс замещения прошел эффективно и ТЦ смогли использовать свои ресурсы более качественно.

Эксперт отметил, что в результате потребителям представили большее количество российских брендов. Он подчеркнул, что компании "рванули вверх", начав использовать более сегментированный подход – делать одежду для разной аудитории, выпускать продукцию для молодежи и другое.

По информации специалистов, ожидаемый рост оборота розничной торговли в России по итогам этого года составит 7,7% (+1,3 процентного пункта к 2023 году). Также в 2024-м россияне активнее покупают продукты и одежду, прокомментировал Ефимов.

В свою очередь, коммерческий директор консалтинговой и управляющей компании Ирада Алиева рассказала газете, что места иностранных брендов в основном заняли отечественные марки и частично азиатские арендаторы. Она указала, что некоторые российские компании уже были представлены на рынке.

Они не только расширили свои стандартные магазины, но и представили рынку новые форматы и концепции, подчеркнула Алиева и добавила, что отечественные марки также начали использовать для рекламы и продвижения мировых звезд, что отражается на спросе.

Согласно данным Минпромторга, уровень вакантных площадей в России в этом году составил в среднем от 5 до 8%, что, по мнению экспертов, является признаком стабильной ситуации и высокого спроса со стороны граждан. Глава департамента внутренней торговли ведомства Никита Кузнецов рассказал, что прошлый год был пройден неплохо, ряд российских ретейлеров и арендаторов ТЦ в прошлом сезоне даже заявляли, что им нужно сдержать рост.

Однако есть некоторые помещения, которые до сих пор подвешены и не заполнились, прокомментировал газете вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Так, продолжил он, в 2023 году уровень вакантных площадей был 10–14%, к этому сезону этот показатель снизился.

Год ушел на то, чтобы отечественные и частично турецкие марки заполнили пустующие места, сказал он и подчеркнул, что речь шла о серьезном объеме, поскольку доля ушедших брендов на рынке составляла несколько десятков процентов.

С его слов, некоторые концепции Россия так и не смогла заменить – IKEA или Uniqlo, но бренды Zara, Bershka хорошо заместили российские марки. Он считает, что такая замена отразилась на трафике и среднем чеке, которые выросли. Например, проходимость ТЦ в 2024 году восстановилась до уровня, который был актуален еще до 2022-го.

Кроме того, директор по развитию одного из российских брендов Андрей Якобашвили отметил, что после ухода зарубежных брендов компания смогла фактически вдвое увеличить объем площадей. По его информации, в 2022 году ретейлер развивал 27,5 тысячи квадратных метров, тогда как в 2023-м этот показатель уже составил до 64 тысяч "квадратов". Однако в этом году динамика роста притормозит, по прогнозам, до 76 тысяч "квадратов". В целом торговым сетям не хватает качественных мест, уточнил Якобашвили.

Как пишут "Известия", бренды "Стокманн", Zolla и "Твое" тоже зафиксировали такую тенденцию: сети не могут поддерживать динамику 2022–2023 годов. Уровень площадей, которые предлагают ТЦ, сократился, и в этом году компании делают акцент на развлечения, нежели на торговлю, подытожили журналисты.

Ранее сообщалось, что ретейлер "Ашан" сообщил Минпромторгу РФ о том, что не планирует покидать российский рынок. Также торговая сеть подтвердила, что намерена в дальнейшем развиваться в России.