"Ашан" сообщил Минпромторгу о продолжении своей работы в РФ

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Ретейлер "Ашан" сообщил министерству промышленности и торговли РФ о том, что не планирует покидать рынок РФ. Об этом заявил статс-секретарь замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в интервью РБК.

Ранее сеть магазинов "Ашан" опровергла слухи об уходе из РФ и заявила, что планирует дальнейшее развитие в России. До этого СМИ стало известно, что корпорация Ceetrus, входящая в группу Auchan Holding, завершила сделку по продаже активов РФ.

В декабре 2023 года министерство промышленности и торговли РФ увидело риск ухода из страны иностранных продуктовых торговых сетей – "Ашана" и "Атака", Metro Cash&Carry, Globus и Selgros.

Тогда в распоряжении сетей находились 483 точки торговли в 49 субъектах России, а также распределительные и производственные центры. Всего в активе компаний насчитывалось свыше 50 тысяч сотрудников.

