Строительство газопровода в Пресненском районе завершено почти на 40%

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Строительство газопровода высокого давления в Пресненском районе вышло на финальную стадию: готовность объекта приблизилась к 40%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Первый участок новой магистрали уже врезан в основную систему. Работы провели после снижения давления в сети с соблюдением всех стандартов безопасности.

Новый газопровод станет одним из системообразующих элементов газоснабжения Центрального административного округа столицы. Строительство началось в июле 2026 года, завершить его планируют до конца года.

При прокладке используются отечественные стальные и полиэтиленовые трубы, прошедшие комплексную проверку качества. Основной объем работ выполняется открытым способом, также проектом предусмотрен закрытый переход, который сделали методом микротоннелирования.

После ввода объекта в эксплуатацию все параметры его работы будут передаваться в центральную диспетчерскую АО "Мосгаз". Для этого газопровод оснастят современными запорными устройствами с дистанционным управлением.

После завершения прокладки труб специалисты благоустроят прилегающую территорию площадью более тысячи квадратных метров: восстановят газон и асфальтовое покрытие.

Строительство газопровода высокого давления также продолжается в ТиНАО. Здесь строительно-монтажные работы выполнены уже на 85%.

Газопровод протяженностью свыше 5,7 километра станет частью масштабной новой сети. В перспективе она позволит существенно нарастить объемы поставки газа в ТиНАО.