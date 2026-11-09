09 ноября, 07:54Город
Строительство газопровода в Пресненском районе завершено почти на 40%
Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"
Строительство газопровода высокого давления в Пресненском районе вышло на финальную стадию: готовность объекта приблизилась к 40%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Первый участок новой магистрали уже врезан в основную систему. Работы провели после снижения давления в сети с соблюдением всех стандартов безопасности.
Новый газопровод станет одним из системообразующих элементов газоснабжения Центрального административного округа столицы. Строительство началось в июле 2026 года, завершить его планируют до конца года.
При прокладке используются отечественные стальные и полиэтиленовые трубы, прошедшие комплексную проверку качества. Основной объем работ выполняется открытым способом, также проектом предусмотрен закрытый переход, который сделали методом микротоннелирования.
После ввода объекта в эксплуатацию все параметры его работы будут передаваться в центральную диспетчерскую АО "Мосгаз". Для этого газопровод оснастят современными запорными устройствами с дистанционным управлением.
После завершения прокладки труб специалисты благоустроят прилегающую территорию площадью более тысячи квадратных метров: восстановят газон и асфальтовое покрытие.
Строительство газопровода высокого давления также продолжается в ТиНАО. Здесь строительно-монтажные работы выполнены уже на 85%.
Газопровод протяженностью свыше 5,7 километра станет частью масштабной новой сети. В перспективе она позволит существенно нарастить объемы поставки газа в ТиНАО.
Около 400 км газопроводов высокого давления построят в ТиНАО до 2032 года