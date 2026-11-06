Строительство газопровода в ТиНАО завершено на 85%

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Строительство газопровода высокого давления продолжается в ТиНАО. Строительно-монтажные работы выполнены на 85%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса горхозяйства.

"Газопровод протяженностью свыше 5,7 километра станет частью масштабной новой сети. В перспективе она позволит существенно нарастить объемы поставки газа в ТиНАО. Это создаст основу для развития жилищной и промышленной инфраструктуры", – рассказал гендиректор АО "Мосгаз" Михаил Вдовин.

Проект реализуют по программе развития системы газоснабжения ТиНАО, документацию подготовили специалисты Мосгаза. Новая нитка станет опорной сетью для действующего газорегуляторного пункта "Красная Пахра".

Трубы прокладывают преимущественно открытым способом. Работы осложняют заболоченная местность и пересечения с крупными инженерными коммуникациями, однако эти особенности учли на этапе проектирования. На четырех сложных участках применяют микротоннелирование, которое позволяет обойтись без масштабных разрытий.

Основную часть газопровода собирают из стальных труб диаметром 1 220 миллиметров, на объекте используют отечественные материалы и оборудование. Там же установят запорные устройства с дистанционным управлением, контролировать их будут из центральной диспетчерской Мосгаза.

Между тем строительство газопровода среднего давления в Нагатине-Садовниках завершено более чем на 50%. В рамках первого этапа работ специалисты проложили участок длиной более 800 метров. Затем они подключили его к основной системе, и в настоящее время он успешно работает.