Пассажира Шереметьево оштрафовали за контрабанду 300 кубинских сигар

Фото: customs.gov.ru

Таможенники аэропорта Шереметьево пресекли попытку незаконного ввоза 300 кубинских сигар стоимостью более миллиона рублей. Суд назначил иностранцу штраф в размере 300 тысяч рублей и конфисковал табачные изделия, сообщила пресс-служба ФТС России.

23-летнего пассажира, прибывшего из кубинского Кайо-Коко, остановили во время выборочного контроля в "зеленом" коридоре. В двух его чемоданах среди личных вещей инспекторы обнаружили сигары в прозрачных обертках.

Мужчина пояснил, что привез табачные изделия в подарок другу и не знал о таможенных правилах.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.

Ранее сотрудники ФТС и МВД пресекли деятельность международной преступной группы, готовившей нелегальную переправку наркотиков в Киргизию. Из оборота изъяли 3,9 килограмма наркотических средств, которые на черном рынке стоят более 17 миллионов рублей.

По данным таможенников, отправку организовывала 42-летняя россиянка. Запрещенные вещества она прятала в предметах повседневного обихода – упаковках конфет, банках из-под тушенки, скрабах для тела – и передавала через сервисы доставки.