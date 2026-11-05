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05 ноября, 14:14

Происшествия

Таможенники в Москве пресекли контрабанду наркотиков в Киргизию на 17 млн рублей

Фото: MAX/"ФТС России"

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы и Центральной оперативной таможни совместно с МВД России пресекли деятельность международной преступной группы, которая готовила нелегальную переправку наркотиков в Киргизию. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Из незаконного оборота изъяли 3,9 килограмма наркотических средств. На черном рынке такая партия стоит более 17 миллионов рублей.

По данным таможенников, организовать отправку собиралась 42-летняя россиянка. Запрещенные вещества она прятала в предметах повседневного обихода, а на отправку передавала их через сервисы доставки. Женщину задержали.

Оперативно-разыскные мероприятия прошли в Москве и области. В легковых автомобилях таможенники обнаружили тайники: наркотики лежали в упаковках конфет, банках из-под тушенки, скрабах для тела и других бытовых предметах. По итогам экспертиз было выявлено, что среди изъятого есть гашиш и альфа-PVP.

В отношении задержанной возбуждены уголовные дела о контрабанде наркотических средств организованной группой в особо крупном размере. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ходе международной операции получателей груза задержали в Бишкеке. Это сделали сотрудники Государственной таможенной службы при кабинете министров и МВД Республики Киргизии. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее комитет национальной безопасности Казахстана совместно со спецслужбами России и Узбекистана пресек канал контрабанды наркотиков из Афганистана. В ходе совместной операции в российской Тюмени задержали двух участников международной наркогруппы, у которых изъяли 30 килограммов афганского гашиша. По оценке КНБ, на черном рынке партия стоит около 300 тысяч долларов.

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