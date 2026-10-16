В Казахстане пресекли контрабанду 30 кг гашиша из Афганистана

Фото: телеграм-канал "ҚР ҰҚК / КНБ РК"

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно со спецслужбами России и Узбекистана пресек канал контрабанды наркотиков из Афганистана. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.

При обыске правоохранители изъяли 30 килограммов гашиша. По оценкам ведомства, стоимость партии на черном рынке может составлять около 300 тысяч долларов.

Наркотические вещества перевозили по так называемому Северному маршруту. В комитете уточнили, что по данному факту российскими компетентными органами проводится досудебное расследование.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Азербайджане. Там пограничники за два дня предотвратили попытку контрабанды почти 125 килограммов запрещенных веществ из Ирана. Инцидент произошел на служебной территории пограничного отряда "Гейтепе".