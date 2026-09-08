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08 сентября, 13:01

Общество

Таможенных собак обучают поиску наркотиков по образцам запахов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Собак, которых ФТС обучает поиску наркотиков, не подпускают непосредственно к запрещенным веществам. Для дрессировки кинологи используют образцы запахов и игровые поощрения, рассказал начальник кинологического центра ФТС Алексей Черкавский.

По его словам, примерно 70% успеха зависит от правильного подбора животного. Для службы выбирают собак, которые любят играть, а в их игрушки помещают запах, который нужно обнаруживать. В качестве образцов могут использоваться сами наркотические вещества или их имитаторы.

После этого запах прячут в разных местах, а собаке дают команду на поиск. Животное находит нужный запах и получает игровое поощрение. При этом прямого контакта с наркотиками во время подготовки нет, подчеркнул Черкавский.

"По аналогии с поиском, например, сигарет – мы же не учим для этого собаку курить?" – отметил Черкавский.

Черкавский также отметил, что используемые при дрессировке образцы не вредят здоровью собак. По его словам, служебные животные живут столько же, сколько домашние питомцы.

VII Глобальный кинологический форум ВТамО проходит в Ташкенте 7–9 сентября. В нем участвуют представители таможенных служб более 50 государств – членов Всемирной таможенной организации.

Ранее в Шереметьево служебная собака по кличке Брауни помогла таможенникам обнаружить у пассажира из Катара мармелад с наркотиком. 50-летний иностранец, прибывший из Дохи, следовал по "зеленому" коридору, когда пес проявил интерес к его чемодану. При досмотре нашли банку с надписью Peach Bellini, где лежал желтый мармелад весом 22 грамма с содержанием каннабиса. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.

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