Заморозки до минус 1 градуса ожидаются в столичном регионе ночью 9 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые осенние заморозки ожидаются в столичном регионе в ночь на 9 сентября. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

По прогнозу синоптиков, в Москве температура воздуха ночью составит 4–6 градусов, однако местами не исключены заморозки до минус 1 градуса.

В Подмосковье столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов, также местами возможны заморозки до минус 1 градуса. Осадков в ночные часы не ожидается.

Днем 9 сентября на фоне переменной облачности в Москве потеплеет до 20–22 градусов, по области – до 18–23 градусов.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова заявила, что температура воздуха в сентябре в столичном регионе может достигать 20 градусов.

Кроме того, рекордные температуры выше этой отметки фиксировались и в октябре. К примеру, 10 октября 1929 года воздух прогрелся до 22,2 градуса.