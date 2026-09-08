Суд в Москве назначил TikTok и Twitch по 3,5 млн руб штрафа

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Таганский районный суд столицы признал компании TikTok и Twitch виновными в неисполнении обязанностей владельца соцсети и назначил им штрафы по 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Таким образом, компании привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. При этом, в чем конкретно выразилось неисполнение обязанностей, в суде не раскрыли.

Вместе с тем на аналогичную сумму была оштрафована компания Pinterest. Организацию тоже признали виновной в неисполнении обязанностей владельца соцсети.

Тем временем задолженность Telegram по штрафам за нарушение российского законодательства превысила 38 миллионов рублей. В отношении мессенджера открыто 27 исполнительных производств, но принудительное взыскание ведется только по 3 из них на сумму 8 миллионов рублей, остальные были прекращены.

