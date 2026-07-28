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28 июля, 16:27

Технологии

Суд в Москве оштрафовал TikTok на 4 млн рублей за неисполнение предписания РКН

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию TikTok Pte. Ltd на 4 миллиона рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Компания признана виновной по статье "Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи".

При этом, что именно требовал регулятор от социальной сети, в суде не раскрыли.

Ранее Таганский суд Москвы принял решение оштрафовать Telegram на 3,8 миллиона рублей – мессенджер привлечен к ответственности по статье "Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интернете информации или страницы". Контент, который угрожал безопасности несовершеннолетних, обнаружило агентство "Росмолодежь". Помимо этого, были найдены экстремистские материалы.

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