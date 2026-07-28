Буданов заявил о содержательных переговорах Трампа и Зеленского

Фото: ТАСС/AP/Evgeniy Maloletka (Кирилл Буданов, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом)

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) сообщил, что встреча украинской и американской делегаций в Белом доме прошла продуктивно.

По его словам, стороны договорились активизировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине на всех уровнях.

"Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях", – цитирует Буданова РИА Новости.

В переговорах приняли участие шеф Пентагона Пит Хегсет, глава американского минфина Скотт Бессент, госсекретарь США Марко Рубио и другие чиновники.

Встреча состоялась во вторник, 28 июля. Вашингтон никак не прокомментировал переговоры, однако планировалось, что на них будут обсуждать мирное урегулирование украинского конфликта. По данным СМИ, американская сторона считает, что его пора завершить. Зеленский покинул Белый дом после часовой встречи с Трампом.

