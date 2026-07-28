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28 июля, 08:51

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CNN: власти США видят необходимость в завершении украинского конфликта

В США заявили о необходимости завершить украинский конфликт

Фото: depositphotos/tupungato

Власти Соединенных Штатов считают, что украинский конфликт пора завершить. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на CNN.

"Теперь настало время закончить войну", – сказал американский чиновник, комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом Вашингтон уже неоднократно заявлял о намерении добиться переговоров между Москвой и Киевом и найти способ остановить боевые действия. Ожидается, что во время поездки Зеленский также посетит похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Встреча Трампа с украинским лидером состоится 28 июля. На встрече с украинским лидером президент США намерен обсудить мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

Кроме того, Трамп планирует встретиться и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе переговоров основными темами станут конфликт с Ираном, расширение "Авраамовых соглашений", а также выполнение трехсторонней рамочной договоренности по Ливану.

В свою очередь, российская сторона готова рассматривать предложения и идеи по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва настроена на урегулирование с учетом анкориджских договоренностей.

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