ТАСС: стратегический беспилотник НАТО замечен над Черным морем

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Над нейтральными водами Черного моря зафиксирован полет стратегического беспилотника-разведчика НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Аппарат вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии и движется над нейтральными водами с запада на восток акватории. Беспилотник, находящийся под управлением ВВС Италии, работает на высоте более 16 километров. Пока он не входил в воздушное пространство прибрежных стран, за исключением Болгарии.

Отмечается, что беспилотники этой же модели, также управлявшиеся итальянскими военными, уже летали над Черным морем 17 и 21 июля. Во время последнего полета у аппарата произошел сбой радиосвязи, после чего он резко свернул с маршрута и направился в район Средиземного моря, где затем долго кружил по одной траектории. В итоге дрон приземлился на авиабазе.

Одной из функций RQ-4D Phoenix является сбор изображений с больших территорий и передача данных в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик США Bombardier ARTEMIS II пролетал над акваторией Черного моря вдоль российской границы в пятницу, 24 июля. Борт американской разведки вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" и дважды пролетел приблизительно до Сочи и обратно.