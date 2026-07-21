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21 июля, 17:27

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РИА Новости: дрон-разведчик НАТО потерял связь после полета над Черным морем

Дрон-разведчик НАТО потерял связь после полета над Черным морем

Фото: nisrf.nato.int

Принадлежащий НАТО беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 подал сигнал о сбое в системе связи после завершения полета над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.

Дрон взлетел с итальянского острова Сицилия днем в понедельник, 20 июля, и направился в сторону Черного моря. Там он совершил несколько пролетов между Стамбулом и Самсуном. С российской стороны моря по центру этой траектории находятся Крым и Севастополь.

После завершения работы над Черным морем беспилотник взял курс на юго-восток и направился к Средиземному морю. Он облетел Кипр с восточной стороны, а затем сменил курс на запад. По последним данным, аппарат находится рядом с островом Крит и подает сигнал 7 600, который означает потерю связи.

Беспилотник этой же модели в апреле 2026 года уже подавал сигнал бедствия, находясь в небе над Черным морем.

В начале июля самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, который принадлежит силам НАТО, в течение нескольких часов кружил у границ Калининградской области. Он сделал по крайней мере три пролета вокруг региона.

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