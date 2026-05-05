ТАСС: самолет шведских ВВС кружит над нейтральными водами Черного моря

Фото: ТАСС/Zuma

Борт Gulfstream IV, который принадлежит Военно-воздушным силам (ВВС) Швеции, летает над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Самолет вылетел из аэропорта в Бухаресте. Он пролетел мимо тех районов, которые отслеживают диспетчеры Румынии и Болгарии. После этого борт вышел на полет над акваторией Черного моря через контрольную точку INKOM.

На данный момент судно, находясь на высоте чуть более 13 тысяч метров, сделало уже несколько кругов с запада на восток. При этом самолет не пересекал установленные для движения гражданской авиации коридоры и не входил в воздушное пространство какой-либо из стран.

По предварительным данным, борт данного типа может использоваться для проведения радиотехнической разведки.

Последний раз шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR был замечен утром 20 апреля у российской границы. Борт вылетел с авиабазы неподалеку от финского города Тампере и взял курс на Финский залив. Выйдя в район вблизи российской границы, он развернулся на север.

