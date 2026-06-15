Депутат ГД Сидякин обратился в СК из-за регистрации 57 человек в квартире на Урале

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Депутат Госдумы и руководитель ЦИК "Единой России" Александр Сидякин направил запрос в Следственный комитет России по делу о прописке 57 человек в квартире жительницы Екатеринбурга. Об этом он сообщил в своем канале в MAX.

По его словам, злоумышленники взломали аккаунт женщины на "Госуслугах" и зарегистрировали в ее двухкомнатной квартире 57 человек из Ингушетии. В результате пострадавшей пришли счета за коммунальные услуги на 50 тысяч рублей, а некоторые из фиктивно прописанных лиц начали оформлять пособия на 85 детей.

"Уголовное дело должно быть возбуждено, виновные найдены и наказаны, а жительница избавлена от долгов за "мертвые души", – указал парламентарий.

Ранее столичный суд вынес приговор участникам преступной группы, которая организовала на территории 6 регионов России масштабный канал незаконной легализации иностранцев. Злоумышленники действовали по схеме, включавшей заключение фиктивных браков и установление отцовства над детьми – гражданами России. В преступную деятельность были вовлечены в том числе руководители и сотрудники региональных подразделений ЗАГС.