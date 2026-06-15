Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июня, 21:47

Происшествия

Депутат ГД Сидякин обратился в СК из-за регистрации 57 человек в квартире на Урале

Фото: depositphotos/irinabal18

Депутат Госдумы и руководитель ЦИК "Единой России" Александр Сидякин направил запрос в Следственный комитет России по делу о прописке 57 человек в квартире жительницы Екатеринбурга. Об этом он сообщил в своем канале в MAX.

По его словам, злоумышленники взломали аккаунт женщины на "Госуслугах" и зарегистрировали в ее двухкомнатной квартире 57 человек из Ингушетии. В результате пострадавшей пришли счета за коммунальные услуги на 50 тысяч рублей, а некоторые из фиктивно прописанных лиц начали оформлять пособия на 85 детей.

"Уголовное дело должно быть возбуждено, виновные найдены и наказаны, а жительница избавлена от долгов за "мертвые души", – указал парламентарий.

Ранее столичный суд вынес приговор участникам преступной группы, которая организовала на территории 6 регионов России масштабный канал незаконной легализации иностранцев. Злоумышленники действовали по схеме, включавшей заключение фиктивных браков и установление отцовства над детьми – гражданами России. В преступную деятельность были вовлечены в том числе руководители и сотрудники региональных подразделений ЗАГС.

Читайте также


происшествиярегионы

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика