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09 июня, 09:55

Происшествия

В Санкт-Петербурге мигранты прыгали из окон и прятались в подвалах при проверке полиции

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

В Санкт-Петербурге мигранты прыгали из окон и прятались в подвалах при проверке полиции, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Рейд, направленный на проверку соблюдения требований миграционного законодательства, прошел на улице Правды. Это здание находится на капитальном ремонте. Появление правоохранителей для рабочих оказался неожиданным, и часть иностранцев попыталась скрыться до начала проверки.

Например, они выпрыгивали из окон здания или спускались по строительным лесам, хотя они располагаются на значительной высоте. Еще часть людей спряталась в подвале.

Тем не менее правоохранители проверили 80 человек, включая 59 иностранных рабочих. В полицию доставили 12 человек, они получили административные протоколы по статье о нарушении правил пребывания в России. Теперь они будут выдворены за пределы страны.

Ранее российского гражданства за экстремистские настроения и неоднократное привлечение к уголовной ответственности были лишены восемь уроженцев Центральной Азии, которые жили в шести регионах РФ. Один из них – житель Тверской области. Он помог легализоваться в России предполагаемому пособнику террористов из "Крокус Сити Холла", а также несколько раз привлекался к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию нелегальных мигрантов.

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