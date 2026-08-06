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06 августа, 21:42

Спорт

Россиянин Терновой завоевал золото ЧЕ по прыжкам в воду

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Российский спортсмен Руслан Терновой занял первое место в соревнованиях по прыжкам с 10-метровой вышки на чемпионате Европы. Состязания проходят в Париже.

За 6 прыжков он получил 524,20 балла. Вторым стал спортсмен из Германии Джейджен Эйкерманн, который набрал 513,05 балла. Третье место занял немец Оле Реслер. Его результат – 480,75 балла.

Ранее Терновой вместе с Никитой Шлейхером завоевал золото на соревнованиях в прыжках с 10-метровой вышки на ЧЕ. За 6 прыжков они набрали 443,82 балла.

До этого прыгуны из России стали вторыми на командных соревнованиях в Париже. Спортсмены набрали 385,80 балла. Первое место заняла команда Италии с результатом 410,60 балла. Третье место заняли украинцы.

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