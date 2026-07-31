Российские прыгуны в воду выиграли серебро ЧЕ в Париже

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Российские прыгуны в воду заняли второе место на командных соревнованиях чемпионата Европы по водным видам спорта. Серебряные медали они взяли в состязаниях, организованных в Париже.

В состав сборной вошли Надежда Трифонова, Екатерина Беляева, Григорий Иванов и Руслан Терновой. Спортсмены набрали 385,80 балла.

Первое место заняла команда Италии с результатом 410,60 балла. Третьими стали украинские прыгуны, заработавшие 368,20 балла.

Ранее российский саблист Павел Граудынь одержал победу в финале чемпионата мира по фехтованию. Соревнования прошли в Гонконге.

В решающем поединке Граудынь обыграл представителя Республики Корея До Кен Дона со счетом 15:7. Завоеванная медаль стала первой для российских фехтовальщиков на международных турнирах после возвращения национального флага и гимна.

Тем временем стало известно, что армрестлеры из России осенью смогут принять участие в чемпионате мира в Индии с флагом и гимном. Спортсмены получили полный допуск к соревнованиям под эгидой Всемирной федерации армрестлинга (WAF). Их результаты будут учитываться в общекомандном зачете.