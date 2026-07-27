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27 июля, 15:14

Спорт

Саблист Граудынь выиграл золото ЧМ по фехтованию в Гонконге

Фото: телеграм-канал "Федерация фехтования России"

Российский саблист Павел Граудынь одержал победу над представителем Республики Корея До Кен Доном в финале чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Гонконге.

Поединок завершился со счетом 15:7 в пользу россиянина. Эта медаль стала первой для российских фехтовальщиков на международных турнирах после возвращения национального флага и гимна.

В июне Международная федерация фехтования (FIE) сняла все ограничения с россиян. Теперь спортсмены могут принимать участие в турнирах под эгидой организации с национальным флагом и гимном.

Позже Европейская конфедерация фехтования (EFC) также восстановила в своем составе Федерацию фехтования России. Соответствующее решение принял исполнительный комитет EFC.

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