В Москве мужчина похитил у женщины 6 млн руб якобы для лечения ее ребенка

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве мужчина похитил у женщины 6 миллионов рублей якобы для лечения ее ребенка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в MAX.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленник узнал, что потерпевшая искала частную клинику для лечения своего ребенка. В 2025 году он предложил ей свои услуги и передал поддельные документы с указанием стоимости медпомощи. Кроме того, мужчина организовал видеозвонок якобы с представителем клиники, который подтвердил всю информацию.

Также известно, что задержанный вел несколько аккаунтов, в том числе от лица сотрудников больницы. После того как женщина обратилась в клинику, она узнала, что никакие деньги на счет медучреждения не поступали.

Затем злоумышленник исчез и перестал выходить на связь. Выяснилось, что все полученные деньги он потратил на погашение долгов.

После задержания ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Мужчину заключили под стражу, его дело находится на контроле в прокуратуре.

Ранее мошенники выманили более 20,6 миллиона рублей у 75-летнего москвича с помощью дипфейка, на котором был изображен руководитель государственного органа.

По данным столичной прокуратуры, целый месяц мужчина снимал со счетов крупные суммы, пересчитывал деньги перед камерой компьютера и передавал их приезжавшим курьерам.