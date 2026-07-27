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27 июля, 16:56

Происшествия

Организатор убийства аниматоров на Кубани приговорен к пожизненному сроку

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы организатора преступной группировки, причастной к убийству аниматоров в 2023 году, Демьяна Кеворкьяна. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Кроме того, Кеворкьяну назначен штраф в размере 600 тысяч рублей. Также он лишен государственной награды – медали "За отвагу".

Двое других участников группировки также осуждены. Анатолий Двойников получил 25 лет лишения свободы и штраф в размере 300 тысяч рублей. Арам Татосян приговорен к 23 годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей.

Убийство было совершено в апреле 2023 года на трассе М-4 "Дон". Тогда трое неизвестных напали на 37-летнего Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко недалеко от станицы Березанской. Злоумышленники похитили деньги, банковские карты и сняли со счетов 180 тысяч рублей, после чего убили аниматоров и спрятали их тела.

В мае 2026 года суд присяжных признал обвиняемых Кеворкьяна, Двойникова и Татосяна виновными и не заслуживающими снисхождения. Прокуратура тогда запросила для них пожизненное лишение свободы.

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