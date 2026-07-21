Суд признал жителя Кубани виновным в клевете по делу об убийстве аниматоров

Фото: МАХ/"Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Краснодарский краевой суд утвердил приговор местному жителю, признанному виновным в распространении клеветы по резонансному делу об убийстве аниматоров в 2023 году. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Мужчину осудили по статье о клевете, соединенной с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления. Ему назначили наказание в виде принудительных работ сроком на один год и шесть месяцев с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства.

Суд установил, что в июне 2025 года фигурант комментировал в телеграм-канале публикацию о расследовании резонансного дела об убийстве аниматоров. Он опубликовал посты, содержащие ложные сведения о супруге погибшего Кирилла Чубко. В частности, подсудимый обвинял женщину в том, что она сама организовала преступление.

Осужденный обжаловал приговор, однако апелляционная инстанция признала его законным и обоснованным. Решение вступило в законную силу.

Речь идет об убийстве, совершенном в апреле 2023 года на трассе М-4 "Дон": трое неизвестных напали на 37-летнего Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко недалеко от станицы Березанской. Злоумышленники забрали деньги, банковские карты и сняли со счетов 180 тысяч рублей, после чего убили пару и спрятали их тела.

В мае 2026 года суд присяжных признал обвиняемых Демьяна Кеворкьяна, Анатолия Двойникова и Арама Татосяна виновными и не заслуживающими снисхождения. Прокуратура запросила для всех трех фигурантов пожизненное лишение свободы.