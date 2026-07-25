Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 1,3 тыс человек

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Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго превысило 1,3 тысячи. Об этом говорится в заявлении министерства связи и СМИ страны.

Также подтверждено 2 973 случая заражения. Показатели смертности составляют 44%.

По данным министерства, в больницах и изоляторах сейчас остаются 766 местных жителей с подозрением на Эболу. Показатель отслеживания контактов с заболевшими достиг 73,9%.

Первая информация о новой вспышке Эболы в ДР Конго появилась в мае. Через некоторое время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию чрезвычайной ситуацией. Вирус продолжает распространяться по республике, ситуация все еще не стабилизировалась.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова начать серийный выпуск вакцины против нового штамма лихорадки. По словам директора департамента государств Африки МИД России Анатолия Башкина, африканские государства выразили заинтересованность в приобретении данного средства.