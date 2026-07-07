В ВОЗ заявили, что Эбола все еще распространяется в ДР Конго

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Лихорадка Эбола продолжает распространяться в Демократической Республике Конго (ДРК), ситуация с вирусом еще не стабилизировалась, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в стране Энн Ансиа. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Reuters.

"К сожалению, ситуация все еще находится на стадии распространения. Мы хотели бы сказать, что она стабилизируется, но, честно говоря, пока не можем этого сказать", – отметила Ансиа.

По ее словам, в ДРК есть серьезные проблемы с больничными местами. В некоторых центрах лечения Эболы уровень заполняемости составляет около 90%.

Кроме того, рабочие, заболевшие в шахтерском городе Монгбвалу, не обращаются за лечением на месте, а уезжают и распространяют болезнь в новых регионах.

О вспышке Эболы в ДРК стало известно в начале мая. Ситуация в стране была признана чрезвычайной.

По последним данным, число случаев смерти от Эболы в ДРК превысило 500. Всего в стране зафиксирован 1 561 подтвержденный случай заболевания.

Как указывали в ВОЗ, в Африке риск распространения лихорадки будет существовать всегда, так как Эбола является зоонозным заболеванием. При этом в России инфекция распространяться не будет, отмечали в Роспотребнадзоре.