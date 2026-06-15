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15 июня, 14:04

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ВОЗ: риск возобновления эпидемии Эболы в Африке будет существовать всегда

Риск возобновления эпидемии Эболы в Африке будет существовать всегда – ВОЗ

Фото: ТАСС/АР/Al hadji Kudra Maliro

Риск распространения вируса Эболы в Африке будет существовать всегда, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Анна Анчия в интервью Le Point.

"Даже когда эта эпидемия будет взята под контроль, риск повторного возникновения будет существовать всегда", – сказала она.

Анчия объяснила, что Эбола – это зоонозное заболевание, то есть оно циркулирует среди диких животных. Поэтому местные жители, часто бывающие в лесах, становятся переносчиками вируса.

Она призвала не только совершенствовать механизмы эпидемиологического контроля и укреплять системы здравоохранения, но и продолжать информационные кампании. Главной целью является подготовка к следующей вспышке, отметила представитель ВОЗ.

По ее словам, организация сталкивается с некоторыми проблемами во время борьбы с Эболой. Это недоверие местного населения, сокращение международной помощи и вооруженный конфликт на востоке государства. В это же время ВОЗ предпочитает диалог принуждению и продолжает работать с местными сообществами.

Первые сообщения о вспышке Эболы поступили в начале мая из Демократической Республики Конго (ДРК). Спустя время ВОЗ признала эпидемию чрезвычайной ситуацией. Число подтвержденных смертей от лихорадки в ДРК достигло 91, а количество подтвержденных случаев заражения – 515.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что Эбола является контактной инфекцией и не передается воздушно-капельным путем, поэтому не обладает пандемическим потенциалом.

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