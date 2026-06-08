Количество умерших от Эболы в ДРК превысило 90

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Число лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 91. Об этом пишет ТАСС со ссылкой конголезское министерство связи и по делам СМИ.

В целом количество подтвержденных случаев заражения Эболой в стране достигло 515. В больницах и изоляторах находятся 283 человека, смертность составляет 17,7%.

Первые сообщения о вспышке Эболы поступили в начале мая из провинции ДРК Итури. Спустя время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию чрезвычайной ситуацией.

Нынешняя вспышка лихорадки является четвертой по масштабу за все время наблюдений с 1976 года. В частности, в ходе эпидемии Эболы в Западной Африке в 2014–2016 годах было зафиксировано 28 616 случаев заражения и 11 325 смертей.

Комментируя ситуацию, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что Эбола является контактной инфекцией и не передается воздушно-капельным путем, поэтому не обладает пандемическим потенциалом.