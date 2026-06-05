Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Африке стала четвертой по масштабу

Фото: 123RF.com/rachaphak

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола является четвертой по масштабу за все время наблюдений с 1976 года. Об этом заявили Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний – специализированной службы Африканского союза.

"По количеству подтвержденных умерших и заболевших Эболой в ходе нынешней вспышки – 65 и 381 соответственно (Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде. – Прим. ред.) – она уступает лишь трем предыдущим", – приводит заявление центров радиостанция SABC.

В частности, в ходе эпидемии Эболы в Западной Африке в 2014–2016 годах было зафиксировано 28 616 случаев заражения и 11 325 смертей. Во время эпидемии на востоке ДРК в 2018–2020 годах – 3 470 случаев заражения и 2 287 смертей, а в Уганде в 2000–2001 годах – 425 заболевших и 224 смерти.

Первые сообщения о новой вспышке Эболы поступили 5 мая из провинции Итури в ДРК. Спустя время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию чрезвычайной ситуацией.

Позже сообщалось, что вспышка на востоке Конго охватила новые районы с вооруженными конфликтами, а география заражения расширилась до 22 медицинских зон в трех провинциях.

Комментируя ситуацию, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что Эбола является контактной инфекцией и не передается воздушно-капельным путем, поэтому не обладает пандемическим потенциалом.