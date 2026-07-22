Складской комплекс загорелся в результате падения БПЛА в Краснодаре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Складской комплекс загорелся в Краснодаре из-за падения БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперштаба.

Также в краевом центре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома, в станице Динской – в два частных домовладения. Кроме того, в Армавире возгорание возникло на территории одного из предприятий.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Другие подробности удара уточняются.

Ранее два человека пострадали из-за атаки БПЛА на складской комплекс в Ставропольском крае. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте ЧП работают пожарные расчеты и экстренные службы.