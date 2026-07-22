SHOT: Алексей Воробьев продал тайную виллу в Голливуде за 125 млн рублей

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Певец Алексей Воробьев продал особняк в Голливуде, который приобрел в 2021 году вместе с продюсером Екатериной Гечмен-Вальдек. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Вилла в испанском стиле площадью почти 237 квадратных метров с двумя спальнями, двумя ванными комнатами и гаражом на две машины была куплена за 1,765 миллиона долларов. Район Голливудские Холмы, где расположено жилье, считается одним из самых престижных в Лос-Анджелесе – недвижимостью там владеют Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз и Джаред Лето.

Сразу после покупки дом начали сдавать в аренду почти за 8 тысяч долларов в месяц. Однако вложение оказалось не слишком удачным – через 3 года владельцев оштрафовали на 518 долларов за нарушение пожарной безопасности.

Осенью 2025 года виллу выставили на продажу за 2 миллиона долларов, но покупателей не нашлось. Цену пришлось снизить на 20% – до 1,6 миллиона долларов (около 125 миллионов рублей. – Прим. ред.). После этого особняк удалось продать.

При этом без недвижимости в США Воробьев не остался. В том же 2021 году он вместе с продюсером купил неподалеку еще один дом в ипотеку – за 2,924 миллиона долларов. Весной 2026 года певец снова взял кредит под залог этого дома. В настоящее время Воробьев живет там вместе с женой.

Ранее сообщалось, что певец Дима Билан продал свой двухэтажный дом на Новорижском шоссе в Подмосковье. Сначала он хотел получить от сделки 270 миллионов рублей, однако в марте стоимость коттеджа была снижена до 250 миллионов рублей.