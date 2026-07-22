22 июля, 13:04Происшествия
В Ялте 17 человек пострадали при атаке БПЛА на многоэтажку
Фото: depositphotos/Afotoeu
В Ялте 17 человек ранены в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоэтажный дом при помощи БПЛА. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале.
Из них 6 человек госпитализированы, 3 находятся в тяжелом состоянии.
"Атака была целенаправленной. Перепутать многоэтажку с подстанцией нельзя. Рядом с ней нет военных объектов и объектов энергетики", – отметил Крючков.
По информации помощника главы Крыма Ольги Курлаевой, после атаки БПЛА произошло частичное обрушение фасадной части дома, выгорели 7 квартир. Из здания были эвакуированы 350 человек.
Ранее противник атаковал производства компании "Мираторг" в Брянской области. На одном объекте оказались повреждены несколько производственных корпусов. В результате никто не пострадал.
На втором объекте ранения получил сотрудник охраны. Ему оперативно оказали медицинскую помощь.