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23 июля, 10:50

Спорт

95-летний штангист из РФ выступит на ЧМ среди ветеранов в Афинах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

95-летний спортсмен Василий Зубов представит Россию на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди ветеранов, который пройдет в Афинах с 17 по 26 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Зубов родился в 1931 году, в конце января 2026 года ему исполнилось 95 лет. В своей возрастной категории (от 90 лет, весовая категория до 60 килограммов) он встретится с представителем США Рудольфом Котликовым 1933 года рождения. Также в соревнованиях заявлены американец Иосиф Плагов (1935 год, до 65 килограммов) и 90-летний венгр Имре Чаньи (до 95 килограммов).

Зубов начал заниматься тяжелой атлетикой подростком еще в годы Великой Отечественной войны. Он многократный рекордсмен страны, устанавливал рекорды Европы и мира, побеждал на европейских и мировых состязаниях. В конце мая текущего года он выступал на чемпионате РФ среди ветеранов, став единственным участником в возрастной категории от 95 лет и набрав в сумме двоеборья 37 килограммов.

Всего на чемпионат мира среди ветеранов в Греции заявлены 17 российских спортсменов. Ожидается, что в турнире примут участие около 1 600 атлетов в возрасте от 25 до 95 лет из более чем 70 стран.

В различных весовых категориях также выступят:

  • Владимир Суржиков, Александр Охохонин и Алексей Безбородов (до 40 лет);
  • Геворг Кармрян (до 45 лет);
  • Александр Сюй, Сергей Коробкин и Владимир Сущак (до 50 лет);
  • Вадим Малюков (до 55 лет);
  • Андрей Борзов и Константин Смолоногин (до 60 лет);
  • Александр Койков (до 65 лет);
  • Анатолий Ежов (до 80 лет);
  • Аристарт Ковалев (до 85 лет).

Среди женщин выступят: Ольга Горбачева (до 40 лет), Анастасия Коростелева (до 45 лет) и Нина Мухортова (до 60 лет).

Ранее стало известно, что петербургский "Зенит" сыграет товарищеский матч с китайским клубом "Шанхай Шэньхуа", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча пройдет 27 сентября в Шанхае. Соперник является действующим обладателем национального Суперкубка Китая.

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