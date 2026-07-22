Эксперт Мальцев: стоимость грибного тура может быть сопоставима с поездкой за рубеж

Грибные туры стали популярнее среди жителей столичного региона по сравнению с прошлым летом, сообщили СМИ. Чем интересны такие поездки и как их организуют, разбиралась Москва 24.

На охоту за грибами

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Потребность в организации грибных туров в Московском регионе выросла в 1,5 раза в первой половине июля 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на сервис по размещению онлайн-объявлений.

Отмечается, что количество соответствующих предложений увеличилось на 28%, а базовая цена поездки начинается от 2 тысяч рублей. В числе услуг есть транспортировка туристов, помощь в том, как отличить съедобные грибы от ядовитых, сортировка, а также очистка.





из текста исследования В ряде случаев предложения включают организацию групповых туров с проживанием, питанием и культурной программой. Наиболее популярными среди предложений в июле являются походы за лисичками и белыми грибами.

Ранее автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров рассказал, что в России можно найти порядка 10 видов лисичек. Среди них есть и уникальные, в частности черная (вороночник рожковидный), которая встречается в том числе и в Подмосковье, однако довольно редко.

Говоря о грибах в целом, эксперт напомнил, что универсального способа, помогающего отличить съедобные виды от ядовитых, нет. Поэтому главное правило "тихой охоты" – собирать то, в чем человек хорошо уверен.

При этом от похода за грибами лучше отказаться после длительной жары, предупредил биолог Дмитрий Федоров. Это объяснятся тем, что из-за отсутствия влаги виды накапливают токсичные вещества из почвы. Особенно много их может содержаться в старых и переросших грибах.

Круг по интересам

Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев рассказал Москве 24, что впервые о грибных турах заговорили в 2020 году, когда из-за коронавируса "слетели" практически все международные программы и участникам туристического рынка нужно было что-то выдумывать и создавать.

"Опытный грибник приглашал группу людей, и на его транспортном средстве (как правило, машина повышенной проходимости) все отправлялись в лес, где гуляли, общались и собирали дары природы. Это очень полезно для здоровья и эмоционального состояния, и минусов в этом я не вижу", – отметил Мальцев.

При этом, по словам эксперта, назвать подобные поездки турпродуктом сложно: здесь фактически реализуется одна услуга, и подобное не относится к туризму в классическом понимании.





Михаил Мальцев президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Но в целом такие мероприятия приносят много удовольствия, если соблюдены все нормы: нет нарушений на природоохраняемых территориях, это не связано с разведением костров и не затрагивает сбор краснокнижных грибов и растений. На сегодняшний день грибной туризм развит не только в Центральной России, но и в регионах Уральского федерального округа и других.

При этом длительность путешествия зависит от запроса клиента и фантазии организаторов, четких параметров нет. В большинстве случаев это однодневные поездки.

"Преимущественно в них участвуют работники одной компании или люди, ранее знакомые друг с другом, имеющие общие интересы. А то, что входит в услугу помимо доставки и сбора грибов – пикники, ночевки, – остается на усмотрение организаторов. Их воля – дополнять, изменять, компоновать", – отметил Мальцев.

Он добавил, что о стоимости туров говорить сложно, так как варианты бывают разные: от поездки на машине до доставки вертолетом по аналогии с VIP-рыбалкой или охотой. Путешествия на один день могут стоить в среднем от 1 тысячи рублей, а максимальный пакет услуг сравнится по цене с недельным отдыхом за границей.

В свою очередь, руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с Москвой 24 отметила, что спрос на грибные туры объясняется незнанием местности. Многие не понимают, куда пойти и как не заблудиться в лесу.

Кроме того, важно знать, какие грибы можно собирать, а какие нет, а также есть ли в этой местности дикие звери, отметила эксперт.

Она добавила, что при организации таких походов обычно выбираются красивые места, в связи с этим туры популярны в том числе по Тверской и Ярославской областям.





Наталия Ансталь руководитель турфирмы и тревел-блогер Например, в Конаковском округе Тверской области есть Шумновские озера, а рядом со Старицей – живописные болота. Там можно не только собирать грибы, но и совместить поход с красивыми видами, купанием в озерах, сбором ягод, пикником и общением. Такой тур становится эксклюзивным и интересным.

Подобные путешествия за ягодами тоже существуют, но они зависят от сезонности. Например, можно поехать в Карелию за морошкой, в конце июня начинается сезон черники, затем малина, потом клюква и брусника, отметила турэксперт.

"Но здесь много тонкостей. Если едете за клюквой, скорее всего, это будет болотистая местность, и в таких условиях нужна хорошая организация, ведь болото само по себе опасно. Также я упоминала про диких животных: обязательно нужен опытный инструктор, который хорошо знает локацию и может безопасно организовать маршрут. В ягодах тоже важно разбираться, поэтому для такой услуги необходим грамотный местный специалист", – предупредила Ансталь.

Обычно подобные путешествия являются поездками выходного дня. Гости приезжают на две ночи, с пятницы по воскресенье. В первые сутки они идут в поход, а во вторые отдыхают самостоятельно. Однако, например, такой формат не актуален для тура из Москвы в Карелию – там отдых рассматривается от пяти до семи суток и дополняется другими активностями, заключила эксперт.